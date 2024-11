Sexta à noite é bom ir de Rock.

Rock nacional.

Capital Inicial em Olhos Vermelhos, um de seus melhores sucessos.

Versos fundamentais:

//Parei de pensar e comecei a sentir

//Nada como um dia após dia

//Uma noite, um mês

A música fala de superação e resiliência, ‘olhos vermelhos’ ou cansaço; de renovação quando diz um ‘começo de era’, e embora não seja explícita, dá a impressão de descontentamento com a situação do seu tempo….começo de 2002, começo do século XX.

Ouça…é linda!

J R Braña B.