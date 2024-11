U2 nesta noite de sábado.

O rock é Atomic city.

Era como Las Vegas era chamada na década de 50.

É uma letra do grupo em relação à cidade de Las Vegas.

O U2 viveu um período na cidade.

Inclusive com aquisição de uma residência.

Simplificando: a música é um tributo a Las Vegas.

Versos fundamentais:

//I’m free, I’m free//(eu sou livre)

//I’ve got the soul of the city(eu tenho a alma da cidade)

Assista aí o Bono em alto estilo…



J R Braña B.