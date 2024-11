O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta segunda-feira (25), que o município de Manoel Urbano foi selecionado pelo programa Minha Casa Minha Vida, do Ministério das Cidades, para a construção de 25 casas populares. A medida busca reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Essas casas representam mais que um teto; significam dignidade, segurança e oportunidade para muitas famílias recomeçarem”, afirmou o senador, destacando o impacto social do projeto.

Ele também enfatizou que o programa atende não apenas às necessidades básicas de moradia, mas também exerce um papel transformador na economia local.

“Além de dar moradia digna para quem mais precisa, essas obras vão movimentar nossa economia, gerando empregos diretos e indiretos, fortalecendo o comércio local e incentivando o setor de materiais de construção”, explicou.

O senador também garantiu que está em diálogo com o ministro das Cidades, Jader Filho, para ampliar os benefícios do programa a outros municípios do Acre, incluindo áreas urbanas e rurais. Segundo ele, a prioridade é atender a regiões que enfrentam os maiores desafios habitacionais e sociais.