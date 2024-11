Do Valor Econômico

Conversas obtidas pela Polícia Federal (PF) no curso das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em 2023 mostram a participação de alguns militares para tentar descredibilizar o processo eleitoral brasileiro, apesar de saberem que não havia fraude. Os autos, revelados nesta terça-feira (26), trazem um diálogo, por exemplo, do tenente-coronel Mauro Cid e o coronel Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros do dia 4 de outubro de 2022, dois dias após o primeiro turno das eleições. Cid demonstra ter consciência de que poderia ser preso em função da sua participação em atividades golpistas.

(…)

Grifo meu: mostrar o que fizeram os golpistas é obrigação de oestadoacre com a democracia no Acre e no Brasil. Nada nos impedirá de mostrar o que tentaram fazer com o Brasil.

Em tempo: ICL mostra tudo…assista



J R Braña B.