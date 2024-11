G1 РO relatório da Polícia Federal (PF) aponta que havia um plano detalhado para a fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos quando a tentativa de golpe de Estado no final de 2022 não obteve êxito. No exterior, ele aguardaria o desfecho do 8 de janeiro de 2023.

(…)

Conclus√£o da PF

A¬†PF afirma que Jair Bolsonaro “efetivamente planejou, ajustou e elaborou um decreto que previa a ruptura institucional”. O documento, que previa medidas extremas como a anula√ß√£o das elei√ß√Ķes de 2022 e a centraliza√ß√£o do poder, tinha o objetivo de subverter o Estado Democr√°tico de Direito e garantir a manuten√ß√£o de Bolsonaro no poder.

Segundo o relat√≥rio, o plano n√£o foi consumado devido √† resist√™ncia do comandante do Ex√©rcito, Freire Gomes, e da maioria do Alto Comando, que se mantiveram fi√©is √† defesa das institui√ß√Ķes democr√°ticas. (…) Grifo meu: acabou a carreira pol√≠tica….de onde sempre se sustentou. Numa democracia consolidada, ningu√©m com um perfil desses, consegue se manter na vida p√ļblica….pelo menos deveria ser a regra… Grifo meu 2: mas estamos no Brasil, onde tudo √© poss√≠vel… Em tempo: assista

J R Bra√Īa B.