Governo perdeu as seguintes oportunidades para virar o jogo político e o debate sobre teto de gastos (corte de gastos neste modelo econômico que vivemos significa retirada de direitos e benefícios dos assalariados trabalhadores).

1 – Enchente no RS:

Com prejuízos de bilhões para o povo, o governo Lula perdeu a oportunidade de vir a público e dizer que teto de gastos é o car#lo* e que usaria todos os recursos possíveis para ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. Não fez. Perdeu a primeira chance de fazer o povo refletir sobre essa lorota de corte de gastos. Quem se oporia à reconstrução do RS com o fim do teto de gastos (hoje chamado de arcabouço fiscal)?

2 – 150 mil focos de incêndio no Brasil:

Novamente, o governo não veio a público para dizer que era preciso fazer um ousado investimento no combate às queimadas e anunciar um grande plano de reflorestamento no país, em parceria com os governos estaduais e municipais. E que, para realizar isso, seria necessário derrubar o teto de gastos. Quem se oporia?

3 – Fim da escala 6×1:

Mais uma oportunidade perdida de se aliar aos milhões de trabalhadores que querem o fim dessa jornada de trabalho escravagista. Paralelamente ao anúncio de apoio ao fim da escala 6×1, o governo poderia propor um grande incentivo tributário para pequenos e médios empresários e MEIs, ajudando-os a enfrentar essa nova realidade. Quem se oporia, especialmente se o governo usasse sete minutos na TV para explicar sua posição? Milhões iriam às ruas e às redes para apoiar o governo Lula.

4 – Virar o jogo político:

Um plano inédito no Brasil, articulado por criminosos militares, visava matar o presidente eleito, o vice e um ministro do STF. E o governo? Não vai à TV para pautar o debate, politizar o país e encurralar os extremistas de uma vez por todas. Não. O governo está, até agora, esperando que o acaso resolva as coisas. O acaso resolve no tempo dele e não escolhe lados. Na Colômbia, todo mês, a extrema-direita tenta derrubar Gustavo Petro. O que Petro faz? Chama o povo às ruas e reúne milhões em seu apoio. Claro, isso é acompanhado de medidas de cunho social em favor da classe trabalhadora. Ou seja, ele politiza a sociedade, que passa as causas defendidas pelo governo. Aqui, não. Aqui, a rede de rádio e TV só é usada para anunciar pacotes de ajustes liberais que deixam os ricos ainda mais ricos.

Taí, desenhado…

Cansei por hoje…

J R Braña B.



PS: Não podemos ficar cegos e apoiar medidas antipopulares do governo que ajudamos a eleger