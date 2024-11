GdA -O governo do Acre, representado pela vice-governadora Mailza Assis, participou nesta quinta-feira, 28, do Fórum Nacional de Governadores, realizado em Brasília. O evento reuniu líderes de todos os estados brasileiros, além de autoridades federais, para debater temas prioritários como segurança pública, saúde, assistência social, arrecadação tributária e o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do país.

(…)