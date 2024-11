PMRB – A Prefeitura de Rio Branco informa que, em virtude da instalação das decorações natalinas na cidade, alguns trechos estarão temporariamente interditados. A iniciativa faz parte do esforço da gestão para proporcionar um ambiente ainda mais acolhedor e encantador para as celebrações de fim de ano, fortalecendo o espírito natalino e promovendo momentos de alegria para toda a população.

Nesta sexta-feira (29) a Avenida Getúlio Vargas, ficará fechada no trecho compreendido entre a esquina da Avenida Ceará com Colégio de Aplicação, rua Rio Grande do Sul, próximo ao INSS e a esquina da Avenida Brasil, em frente a Biblioteca Pública.

Agentes de Trânsito da RBTrans estarão no local auxiliando os motoristas.

Pedimos a compreensão de todos por eventuais transtornos causados durante este período. Reforçamos que estamos trabalhando para garantir a segurança e minimizar os impactos no trânsito.

Orientações à população:

* Utilize rotas alternativas quando possível.

* Respeite as sinalizações e as orientações dos agentes de trânsito.

* Evite estacionar nas proximidades das vias em processo de decoração.

Agradecemos a colaboração de todos neste momento de preparação para um Natal especial em nossa cidade. Contamos com o apoio e a paciência de cada cidadão para tornar Rio Branco ainda mais bela e acolhedora.