Nota Oficial do Ifac – O Instituto Federal do Acre (Ifac) e o campus Tarauacá manifestam profundo pesar pelo falecimento do estudante Murilo Silva de Figueiredo, ocorrido nesta sexta-feira (29.11), no município de Tarauacá. Neste momento de dor, a instituição, em nome de toda comunidade acadêmica, se solidariza com familiares, colegas e amigos pela perda irreparável.

Murilo era discente do curso integrado de Agricultura e na manhã desta sexta-feira (29.11) passou mal nas dependência do campus Tarauacá, onde foi auxiliado pelos colegas e servidores da instituição, que de imediato contactaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe médica do Samu, ainda nas dependências do campus Tarauacá, realizou todos os procedimentos de reanimação, encaminhando o jovem para o Hospital Regional Dr. Sansão Gomes. Na unidade de saúde, os profissionais seguiram com os procedimentos, porém não houve sinal de reanimação, sendo constatado o óbito.

A equipe gestora do campus Tarauacá, juntamente com a Reitoria do Instituto Federal do Acre, está em contato e segue acompanhando o caso, como também prestando todo apoio aos familiares.

Em condolências à família e amigos, o Instituto Federal do Acre decreta luto oficial por três dias em virtude do falecimento e memória do estudante Murilo Silva Figueiredo.

Instituto Federal do Acre e Campus Tarauacá

29 de novembro de 2024