Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, reuniu-se nesta sexta-feira (29) com o professor Marcelo Siqueira, responsável pelo Campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Cruzeiro do Sul, e o empresário do ramo de biofertilizantes Adriano Akira, para tratar de parcerias entre o Legislativo acreano, a iniciativa privada e a instituição acadêmica visando a produção de biofertilizantes para auxiliar os produtores rurais do Juruá com correções de solo e melhorias nas produções agrícolas.

Além da produção de biofertilizantes usando produtos como a mandioca, a parceria também poderá gerar novas tecnologias para combater pragas e melhorar a fertilização do solo gerando assim uma maior produção para o homem do campo.

Gonzaga, que defende a produção agrícola como ferramenta de desenvolvimento econômico do Acre, mostrou-se otimista com as pesquisas para produção de biofertilizantes e melhorias das lavouras no Juruá. O parlamentar disse que a Aleac trabalha para trazer novas tecnologias para auxiliar os produtores rurais.

“Estamos trabalhando para trazer novas tecnologias para o setor produtivo do estado do Acre para que o produtor rural possa produzir com maior qualidade e custo menor. Por isso convidamos essa empresa para vir ao Acre e junto com a Ufac possam trabalhar a produção do biofertilizantes usando a mandioca e outros produtos para mantermos uma fábrica de biofertilizantes para atender nosso produtores e também exportar para outros estados e países”, disse Gonzaga.

O professor Marcelo Siqueira explicou que o biofertilizante poderá superar desafios na produção agrícola, principalmente ao pequeno e médio produtor.

“O biofertilizante poderá superar os desafios dos produtores acreanos que não têm sistema de irrigação e isso viria trazer uma melhor fertilização do solo e garantir uma melhor produtividade. Além de também oferecer novas tecnologias para combate de pragas, dentre outras demandas. É muito importante essa aproximação da Aleac, através do presidente Gonzaga, com as instituições promotoras de ciência e tecnologia. O deputado tem dado uma demonstração de confiança no desenvolvimento de meios para solucionar o desafios da produção no Acre. A presença do presidente da Aleac no nosso campus nos dá confiança para buscarmos meios para os produtores que tanto precisam de novas tecnologias”, disse.

Por fim, o empresário Adriano Akira, destacou o projeto de expansão agrícola do Acre e afirmou que pretender trazer indústria de biofertilizantes para o estado.

“Saio muito animado dessa reunião com essa visão que o presidente Luiz Gonzaga nos passou sobre o projeto de expansão do Acre. Com certeza queremos participar disso, pois sabemos que temos muito a agregar com nossa empresa de pesquisa e desenvolvimento, e mesmo com a indústria, que agora quero trazer ela pra cá”, disse o empresário.