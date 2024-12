O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta quinta-feira (28), que os municípios de Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Plácido de Castro e Senador Guiomard serão contemplados com novas ambulâncias do Ministério da Saúde. Informou que os veículos, adquiridos a pedido do senador, estarão disponíveis para as prefeituras a partir da próxima segunda-feira (2/12).

Conforme o senador, as ambulâncias fazem parte de um esforço do governo federal para fortalecer a infraestrutura da saúde pública no Acre, garantindo um atendimento de emergência mais rápido e eficaz. Esses equipamentos são especialmente importantes para o estado, onde a geografia e as longas distâncias entre as comunidades muitas vezes dificultam o acesso a serviços médicos essenciais.

Em conversa com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, Petecão destacou o impacto positivo da entrega para a população e agradeceu o investimento no estado.

“O Acre – comentou o senador – enfrenta desafios únicos na área da saúde, e essas ambulâncias serão fundamentais para salvar vidas, especialmente em emergências. Elas representam uma conquista importante para os municípios e uma demonstração de que, com diálogo e trabalho, se podem trazer soluções concretas para a nossa gente.”

A ministra, por sua vez, reforçou o compromisso do governo federal em ampliar os recursos da pasta para atender melhor à população acreana, por vezes esquecida. E declarou:

“Essas ambulâncias são mais uma etapa do esforço do governo Lula para reduzir desigualdades regionais e garantir às pessoas, onde quer que estejam, acesso a uma saúde de qualidade. Seguiremos trabalhando para beneficiar mais municípios e fortalecer o sistema de saúde no estado.”

Petecão é designado relator setorial da área de Educação e Cultura no Orçamento Geral da União de 2025

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional designou, na noite desta terça-feira (26), o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) como relator setorial da área de Educação e Cultura no projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 (PLN 26/2025).

A relatoria setorial dessa área, considerada a segunda mais relevante do orçamento, será responsável por planejar a aplicação de R$ 200,5 bilhões no próximo ano. Para o senador, a designação representa uma oportunidade de impulsionar avanços estruturais e promover maior equidade em setores fundamentais para o desenvolvimento nacional.

“Essa relatoria vai além de números e planilhas; ela afeta diretamente o futuro do Brasil. Nosso desafio é garantir recursos que promovam uma educação acessível e de qualidade, combatendo desigualdades regionais e sociais.”

No campo da cultura, o foco será estimular sua produção como um motor de geração de emprego, renda e identidade nacional.

“Vamos trabalhar para que o orçamento atenda às demandas reais da população, especialmente em regiões como a do Norte, que há muito tempo carecem de investimentos robustos e transformadores”, destacou o senador.

Com ampla experiência em outras relatorias setoriais, Petecão reafirmou seu compromisso com um trabalho técnico e participativo.

“Nossa prioridade será ouvir diferentes setores da sociedade e construir um orçamento que reflita as prioridades do País, colocando a educação e a cultura no centro do desenvolvimento social e econômico”, declarou.