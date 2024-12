CB – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu, nesta quinta-feira (5/12), a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai e um dos maiores nomes do campo progressista em todo planeta.

(…)

Grifo meu:

Pepe Mujica passou 12 anos preso pela ditadura uruguaia…Quando saiu virou presidente e hoje é o político mais amado do Uruguai.

Um exemplo de austeridade, vida simples…

O Acre precisa conhecer sua história…

A juventude, especialmente… (uma dica: vejam no Netflix ‘Uma noite de 12 anos’)

Pepe é inspiração.

Uma lenda da América do Sul.

Saúde, Pepe.

J R Braña B.