Na Folha

— Entidades das justiças Federal, Eleitoral, Militar e do Trabalho, além dos membros do Ministério Público, divulgaram, nesta quarta-feira (4), notas conjuntas com críticas à PEC (proposta de emenda à Constituição) que reduz as exceções ao teto salarial do funcionalismo, hoje em R$ 44 mil.

(…)

Grifo meu: com salários de R$ 44 mil….E os que ganham salário mínimo, BPC e Bolsa Família…?

Grifo meu 2: num país menos injusto nunca um servidor ganharia 44 vezes mais que outro trabalhador….mas vivemos no Brasil.

Grifo meu 3: mesmo assim, esse(salário de R$ 44 mil) não é o maior problema do país…o maior problema é a sangria paga em juros ao mercado(800 bilhões até agosto), que são tirados do povo para dar a 5 mil famílias no Brasil donas de tudo…Por isso é preciso enfrentar os privilégios do mercado. E pressionar o governo a recuar nesse pacote de cortes sociais.

J R Braña B.