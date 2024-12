CB – Apesar da promessa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de restringir o acesso às armas de fogo, o número de Caçadores, Atiradores esportivos e Colecionadores de armas (CACs) no Brasil subiu de 803 mil para 1.958.799 no último ano e meio. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e do Exército, que forneceu o quantitativo mais recente ao Correio com base na Lei de Acesso à Informação (LAI).

(…)

Grifo meu: sem futuro civilizatório, um país que se arma mais a cada dia…copiando o que há de pior nos EUA.

Grifo meu 2: o governo não vai reagir a esse aumento de cubes de tiro? Não vai fazer uma campanha pública contra as armas nas mãos de pessoas?

Grifo meu 3: Acre, tem oficialmente, mais de 760 ‘colecionadores’…colecionador é o car$3lho…Antes se colecionava relógio, arte, carros antigos, selos…agora é arma…



J R Braña B.