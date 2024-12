Sputnik em parceria com oestadoacre – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugurou na quinta-feira (5) a nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul.

Com investimento de R$ 22,2 bilhões, a unidade é a maior do mundo em linha única de produção de celulose, com capacidade de 2,55 milhões de toneladas por ano.

A planta, que integra o Projeto Cerrado, da Suzano, é considerada a maior do mundo em linha única de produção de celulose, com capacidade anual de 2,55 milhões de toneladas.

O aporte foi de R$ 22,2 bilhões, sendo R$ 15,9 bilhões destinados à construção da fábrica e R$ 6,3 bilhões voltados para a logística e a formação da base de plantio.

O empreendimento é o maior investimento privado em andamento no Brasil. A instalação já gerou cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos na região.

