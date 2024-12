Segundo a Folha de S. Paulo, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira (10) que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode rever as mudanças propostas no BPC (Benefício de Prestação Continuada) para reduzir resistências ao pacote de contenção de gastos no Congresso Nacional.

(…)

O próprio PT fez uma crítica meia-boca ao pacote de cortes:

(…)

— A medida tem sido criticada por diferentes bancadas, inclusive a do PT. O diretório nacional da sigla aprovou uma resolução política recomendando debate sobre as mudanças no BPC.

(…)

O BPC é pago a idosos e pessoas com deficiência com renda de até um quarto de salário mínimo por pessoa (o equivalente hoje a R$ 353).

(…)

A pressão ao governo deve ser por aí, à esquerda, e não à direita…. Para manter as políticas sociais intactas.

J R Braña B.