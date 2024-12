O Ministério das Cidades publicou, nesta quinta-feira (12), a portaria nº 1.387, que autoriza o governo do Acre a contratar a construção de 224 casas populares no loteamento Irineu Serra, em Rio Branco. A iniciativa faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC), celebrou o avanço do programa, destacando sua importância para o seu estado. De acordo com o senador, o déficit habitacional é grande e essas iniciativas contribuem para diminuir o problema de moradias, principalmente entre a população menos favorecida.

— Este é o maior investimento em habitação popular que o nosso estado já recebeu. Das 2.523 novas moradias previstas, 1.743 já foram autorizadas, somando R$ 254,4 milhões em investimentos. Outras 780 estão prestes a ser liberadas. Isso é um marco para o Acre e um reflexo do compromisso do governo do presidente Lula com quem mais precisa – destacou.

O senador informou que, em Rio Branco, a meta é construir 2.232 casas. Dessas, 1.416 unidades sob responsabilidade do governo estadual; 816, da prefeitura. Até o momento, foram autorizadas 1.166 moradias estaduais, com custo de R$ 175 milhões, e 477 municipais, avaliadas em R$ 66,3 milhões.

Programa habitacional

Criado no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Programa Minha Casa Minha Vida tem como objetivo garantir moradia para famílias de baixa e média renda, com subsídios e condições acessíveis. Desde sua criação, o programa já beneficiou milhões de brasileiros, sendo reconhecido como uma das maiores políticas habitacionais do país.

No terceiro mandato, Lula reafirma o compromisso com programas sociais que visam reduzir desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população, consolidando o Minha Casa Minha Vida como uma iniciativa central nesse esforço.

“O Minha Casa Minha Vida não é apenas um programa habitacional; é uma política que transforma vidas. Cada casa entregue representa segurança, dignidade e esperança para milhares de famílias que finalmente podem chamar um lugar de lar. Esse investimento no Acre é histórico e reafirma o compromisso do governo federal com quem mais precisa, concluiu.