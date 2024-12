Do EM (Estado de Minas, o principal jornal de MG)

Lira não quer, mas no Planalto é apontado como ministeriável

O que Arthur Lira deseja mesmo é indicar alguém de sua confiança para o Ministério da Saúde, alvo de cobiça do seu Centrão

Um importante auxiliar do Palácio do Planalto diz que o nome do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem sido cogitado internamente para o lugar de Nísia Trindade no Ministério da Saúde, na reforma ministerial que o presidente Lula deve fazer no próximo ano. O nome de Lira é apontado como uma opção depois de ele ter tentado, sem sucesso, apresentar nomes de sua confiança para assumir esse mesmo cargo.

(…)

Grifo meu: pragmatismo de olho em 2026…Será que é preciso isso?

J R Braña B.