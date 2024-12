Trecho de nota de Lauro Jardim, colunista de O Globo, que oestadoacre reproduz

Depois de se divorciar a pedido de Sandra Terena, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio associa o fim do seu relacionamento conjugal a Jair Bolsonaro.

Oswaldo Eustáquio está há mais de um ano morando na Espanha com dois filhos de 10 e 11 anos, onde pediu asilo político. Sua então mulher, Sandra, e a outra filha do casal moram em Brasília. A adolescente, inclusive, está com o passaporte retido.

Em seu depoimento recente à PF, Sandra alegou que pedira o divórcio litigioso porque Eustáquio “optou por defender Bolsonaro e a direita ao casamento”.

(…)