Contradições legislativas: retrocessos e desafios no fim de 2024.

OEstadoAcre.com reproduz o texto da coluna de Miriam Leitão, em O Globo, para assinantes.

A caixa de horrores aprovada no Congresso no final de ano

Os plenários da Câmara dos Deputados e Senado Federal resolveram acelerar retrocessos nos últimos dias do ano. Do Senado, houve aprovação das eólicas no mar, ou chamadas off-shore. O projeto original seria para aumentar a oferta de energia com baixa emissão de gás de efeito estufa. No entanto, foram incluídos jabutis, como benefícios para o carvão e gás, que prometem encarecer as contas de luz. O país entrando na era da descarbonização aprovando o projeto que dá benefício fiscal para carvão até 2050. É uma aberração.