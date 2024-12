A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou um concurso com 545 vagas imediatas e cadastro reserva. As oportunidades são para as áreas médica (198), assistencial (330) e administrativa (17), distribuídas entre 45 hospitais e a sede da estatal.

Os salários variam de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62. As inscrições começam em 23 de dezembro e vão até 20 de janeiro, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As taxas são de R$ 85 a R$ 150, dependendo do cargo. Isenção pode ser solicitada entre 23 e 27 de dezembro por inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

As provas objetivas e de redação serão aplicadas em 16 de março, com questões sobre conhecimentos básicos e específicos.

(oea)