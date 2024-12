Da Receita Federal(Rio Branco) a oestadoacre.com

No estado do Acre, o valor total de R$ 1.058.970,14 será distribuído entre 355 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 6.856 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 16.222.428,78.

(…)

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “ Consultar a Restituição “.