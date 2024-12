Parlamentar tem que legislar, fiscalizar o governo e não comandar Zilhões do orçamento público, como é hoje.

Quem deve fazer isso é o executivo, eleito para governar.

Todo mês é emenda pra cá, emenda pra lá…

E aí você vai ver nos rincões do Acre e até na capital…..a miséria continua do mesmo jeito.

Não melhora nada…

Mas as placas gritam zilhões do fulano, beltrano….

E as coisas não mudam…

Claro, os recursos não chegam a quem precisa…

Por isso é caso de polícia…e política (tem que acabar com esse negócio de parlamentar direcionar repasses de recursos, pix e o escambau…)….

No máximo, tem que ser emenda de bancada(não individual) com projetos definidos e claros…e tudo transparente.

Veja o que diz uma das jornalistas da CBN/Globo, Maria Cristina Fernandes, que considero séria:

— Nenhum parlamentar pode reclamar de ter sido pego de surpresa por Dino. O que ninguém esperava é que junto com a suspensão das emendas viesse um inquérito policial. Será um recesso de desassossego para o Congresso.

(…)

Com eu disse, as emendas parlamentares são casos de polícia no Brasil…Claro, nem todos os parlamentares são vagabundos e vigaristas…Há exceções. Poucas.



J R Braña B.