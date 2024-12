Por Maria Fernanda Ariva/ANA – O fomento do turismo do Acre, além das belezas naturais e outros atrativos, também advém de políticas públicas e privadas. Para auxiliar na formação destas, o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento divulgou o resultado da pesquisa do Estudo Econômico “Revisitando o Turismo: um olhar pensando no futuro”, que mostra o perfil do turista que visita o Acre.

O estudo mostrou que homens com nível superior, que ganham, aproximadamente, R$ 4 mil, vêm ao Acre passar cinco dias, de segunda a sexta-feira, a negócios. O professor doutor Rubicleis Gomes da Silva, pesquisador da Universidade Federal do Acre (Ufac), do Fórum Empresarial e da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino e Pesquisa e Extensão (Fundap), conduziu o estudo e ressaltou a importância de conhecer o perfil dos turistas que visitam o Acre.

“O estudo permite mapear o perfil do turista para ajudar na formação de políticas públicas. É necessário saber quem vem ao Acre e quem não vem, e o porquê disso. A pesquisa é importante para realização dessas políticas públicas, que precisam de informações e dados reais. Quando entendemos quem são os turistas, nós conseguimos melhorar a experiência dos visitantes e permitimos que o estado capitalize melhor as belezas naturais e cultura local”, explicou.

O secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, destacou que a ferramenta tem grande importância para os processos de crescimento e desenvolvimento do Acre enquanto destino turístico.

“A percepção que o visitante tem sobre um destino é muito significativa para propagar de forma positiva a imagem local e, conhecer o perfil do turista que visita nosso estado é indispensável para sermos competitivos frente aos desafios. Informações demonstradas na pesquisa são muito ricas e irão nortear o desenvolvimento de políticas públicas, planejamento estratégico, subsidiar tomada de decisão mais assertiva, seja pelo poder público ou classe empresarial, objetivando o aumento do fluxo de turistas, gerar mais oportunidade de emprego e renda para a nossa população”, afirmou.

Para desenvolver ainda mais o turismo no Acre, que conta com tantas belezas naturais, a união entre a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo e as demais instituições é essencial para fomento do setor no estado. Pesquisas como o Estudo Econômico que mostra o perfil do turista no Acre é uma das ferramentas que auxiliam no crescimento dessa área.

Aplicação da pesquisa

Para levantar esse perfil, o Fórum Empresarial do Acre elaborou uma pesquisa e aplicou questionários na rodoviária e no aeroporto de Rio Branco, entre 27 de julho e 22 de outubro, com 401 turistas que estavam chegando ou saindo do estado acreano.

“Para as empresas locais, identificar o perfil do turista é igualmente estratégico. Hotéis, restaurantes, lojas de artesanato e empresas de transporte podem adaptar seus serviços para atender às preferências dos visitantes, oferecendo experiências autênticas e personalizadas. Essa adaptação não só melhora a satisfação dos turistas, como também impulsiona o comércio local, gerando oportunidades para novos negócios e promovendo a economia da região. Com um turismo mais forte e estruturado, todos saem ganhando: turistas, empresas e a comunidade local”, diz um trecho do estudo.

A rodoviária representou 47,88% do total das respostas na pesquisa, sendo o local com maior frequência de aplicação dos questionários, indicando que quase metade dos turistas chegam a Rio Branco com transporte terrestre.

O aeroporto também teve uma participação significativa, com 32,17% das aplicações. Esse percentual reflete a importância do transporte aéreo no turismo local, destacando o aeroporto como o segundo principal ponto de acesso dos visitantes.

“A equipe de aplicação dos questionários não teve acesso à sala de embarque no período noturno, ficando a aplicação dos questionários limitada aos voos diurnos. Destaca-se que a equipe tentou aplicar os questionários no saguão do aeroporto, contudo, pouquíssimos passageiros se dispuseram a responder a pesquisa. Além disso, é importante destacar que, no período da pesquisa, os voos noturnos eram bem superiores aos diurnos”, explicou outro trecho do estudo, que pode ser conferido na íntegra aqui.

O professor Rubicleis Gomes explicou, ainda, que a pesquisa deve ser feita durante os 12 meses do ano, para entender, de fato, qual perfil do turista no Acre. “É preciso aplicar também nas cidades de Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia, que são porta de entrada do Peru e Bolívia e têm um grande fluxo de pessoas”, afirmou.

Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre

O Fórum Empresarial é uma associação privada sem fins lucrativos formada pelas Federações do Comércio, da Indústria e Agricultura e Pecuária. De acordo com a coordenadora do fórum, Tíssia Veloso, as três federações se uniram para criar o fórum, que busca fazer articulações para desenvolver o setor produtivo.

“Um dos eixos de atuação do Fórum Empresarial é a Câmara Técnica de Turismo. Temos hoje seis câmaras técnicas atuantes, são seis cadeias prioritárias que o Fórum Empresarial trabalha. Na Câmara Técnica de Turismo estamos desenvolvendo o programa Del Turismo, dentro da Câmara Técnica, é uma parceria que o fórum fez com as prefeituras de Rio Branco, Xapuri e Epitaciolândia para desenvolver economicamente o município por meio do turismo. Dentro dessa necessidade, junto com o trade turístico de Rio Branco, com os parceiros do fórum empresarial, como o Sebrae, a própria Sete, a SDTI, várias instituições que fazem parte, as associações comerciais também, a gente conseguiu verificar a necessidade de ter informações de turismo e de turista que hoje não temos no nosso estado”, explicou a coordenadora.