O GdA publicou nesta segunda-feira, 23, no Diário Oficial, a convocação para entrega de documentos e assinatura de contrato do processo seletivo da Saneacre (Edital n.º 012/2024).

Os candidatos devem comparecer às sedes indicadas até 2 de janeiro de 2025, das 8h às 14h. A lista completa com cargos, locais e classificação está disponível no edital.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo SAC do IBFC no telefone (11) 4788-1430 ou no site www.ibfc.org.br.