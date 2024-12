Um vídeo viralizou de um padre carioca bebendo cerveja na véspera deste natal 2024… mas você sabia que a Igreja Católica não proíbe o consumo moderado de álcool ou tabaco? O pecado está no abuso, não no ato em si. A Igreja valoriza o equilíbrio e a responsabilidade pessoal. Portanto, sim, o padre pode beber, desde que com moderação…

Quer começar 2025 com o pé direito? Inscreva-se em nosso canal, oestadoacre, no YouTube…