As inscrições para o concurso público do ICMBio estão abertas até 3 de janeiro de 2025. São 350 vagas para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, ambos de nível superior, com salários iniciais de R$ 8.817,72.

📝 Detalhes do concurso:

🔹 Vagas:

120 vagas para Analista Administrativo

para 230 vagas para Analista Ambiental

🔹 Requisitos: Nível superior em qualquer área de formação

🔹 Salário inicial: R$ 8.817,72

🔹 Provas: Objetivas e discursivas no dia 23 de fevereiro de 2025 em todas as capitais brasileiras, incluindo Rio Branco.

🌍 As vagas estão distribuídas por diversas regiões, incluindo a sede em Brasília.

🔹 Reservas: 20% das vagas são destinadas a negros (pretos, pardos e indígenas) e 5% para pessoas com deficiência.

💻 Inscrições e taxas:

Analista Administrativo: R$ 93

R$ 93 Analista Ambiental: R$ 99

Isenções podem ser solicitadas por candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea, conforme o edital.

👉 Inscreva-se e saiba mais acessando o site oficial do Cebraspe: www.cebraspe.org.br

(oea)