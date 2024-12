O novo Salário Mínimo a partir de 1 de janeiro será de R$ 1.518, o que é muito baixo e aquém das necessidades de uma família com dois ou três filhos.

Aumento será de 7,5% e já obedece à nova regra da política do ministério da fazenda, que impõe limites de aumento do mínimo.

Bom lembrar que os quatro anos de Bolsonaro e Paulo Guedes, o salário mínimo não teve aumento real, o que achatou muito o poder de compra de quem vive com o SM no Brasil.

Agora já são dois anos seguidos, 2023 e 2024 que o mínimo é reajustado acima da inflação, com aumento real.

Já com as novas regras de Fernando Haddad.

Salário Mínimo necessário hoje no Brasil para uma família com dois filhos, segundo o Dieese: R$ 7 mil (pouco mais de US$ 1,1 mil)

J R Braña B.