A plantação Café Robusta Amazônica(um híbrido da Embrapa), localizada em Acrelândia, no Viveiro do Zinho Lara, está à frente de um projeto que pretende reposicionar o Acre no cenário nacional da produção de café.

Com previsão de plantio de 2 mil hectares em janeiro de 2025, substituindo áreas de pastagem, e um aporte financeiro que ultrapassa os R$ 100 milhões…

Além disso, a Cooperativa Coopercafé avança na instalação de uma agroindústria em Mâncio Lima.

