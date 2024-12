GGN via Gov – O Brasil fecha o ano de 2024 com um crescimento de 20 milhões no número de bilhetes aéreos emitidos por brasileiros. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, em entrevista ao programa A Voz do Brasil, desta sexta-feira (27/12), em dois anos de governo, o número de passagens subiu de 98 milhões para quase 120 milhões de viagens em território nacional.

“Isso significa mais desenvolvimento, mais crescimento econômico e, sobretudo, um crescimento forte na indústria do turismo do país”, destacou o ministro.

(…)