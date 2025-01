A Defesa Civil do Estado do Acre divulgou nesta quinta-feira (2) um boletim atualizado sobre a situação dos principais rios que cortam o estado. Segundo o coordenador do órgão, coronel Carlos Batista, os níveis hídricos seguem em processo de vazante, indicando uma melhora após as recentes preocupações com enchentes causadas pelas chuvas intensas.

Conforme os dados apresentados:

Rio Juruá (Cruzeiro do Sul): Vazante de 12 cm nas últimas 24 horas, com a cota atual de 8,13 m.

Vazante de 12 cm nas últimas 24 horas, com a cota atual de 8,13 m. Rio Tarauacá (Tarauacá): Baixa de 1 cm, registrando 4,78 m.

Baixa de 1 cm, registrando 4,78 m. Rio Purus (Manoel Urbano): Redução de 8 cm, com cota em 5,96 m.

Redução de 8 cm, com cota em 5,96 m. Rio Iaco (Sena Madureira): Queda de 12 cm, embora ainda em nível alto, com 8,06 m.

Queda de 12 cm, embora ainda em nível alto, com 8,06 m. Rio Acre (todas as cidades da bacia): Vazante ao longo de sua extensão, com destaque para Rio Branco, onde a cota é de 6,69 m.

Monitoramento Contínuo e Ações Preventivas

Mesmo com o movimento positivo de descida no nível das águas, a Defesa Civil mantém atenção redobrada. O coronel Batista ressaltou a importância da colaboração entre autoridades estaduais e municipais para garantir a eficácia das medidas preventivas.

“A tendência de vazante é uma boa notícia, mas continuamos em estado de monitoramento constante. Nossa prioridade é a segurança das comunidades, especialmente da população ribeirinha, que segue atualizando diariamente as condições dos rios,” explicou o coordenador.

As equipes técnicas também têm reforçado orientações para que as comunidades permaneçam alertas e preparadas para eventuais emergências.

(oea com informações de Pedro Devani/Agana)