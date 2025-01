O Feminicidômetro, uma ferramenta inovadora que dá visibilidade aos dados sobre feminicídio no Acre, conquistou o primeiro lugar na categoria Atores e Atrizes do Sistema de Justiça no Prêmio Viviane do Amaral, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Idealizado pela procuradora Patrícia de Amorim Rêgo, o projeto acompanha a linha do tempo dos processos penais relacionados ao crime, promovendo maior transparência. Desde seu lançamento, já recebeu mais de 6.400 acessos e se atualiza regularmente, consolidando-se como referência no combate à violência de gênero.

(…)

(oea com CNJ)