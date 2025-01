PMRB – O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, viveu mais um momento de emoção na manhã desta sexta-feira (3), onde, ao lado de sua filha e netas, sancionou a Lei Municipal 2.546 de 30 de dezembro de 2024, que dá o nome de Beth Bocalom ao elevado da Dias Martins.

A sanção da Lei aconteceu no gabinete do prefeito, na sede do Poder Executivo Municipal e teve como testemunhas a sua filha Luciana Bocalom e suas netas Maria Rita, Isabella e Anna Luíza Bocalom, além de seu genro Josivan Pessoa.

— Esse é um momento de grande emoção para mim e minha família. Dona Beth Bocalom foi uma mulher formidável que sempre esteve ao meu lado me apoiando e lutando junto comigo por uma Rio Branco melhor, por um Acre melhor. Me sinto honrado, como prefeito de Rio Branco, estar sancionando esta Lei – comentou o prefeito.

A sugestão do nome de Beth Bocalom foi do ex-vereador e ex-líder do prefeito na Câmara Municipal, João Marcos Luz, e foi aprovado pelo parlamento municipal.