A Prefeitura de Jordão, no Acre, anunciou um Processo Seletivo para preencher 17 vagas e formar cadastro reserva em diversas áreas. As oportunidades estão distribuídas entre as secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, oferecendo cargos com salários que variam de R$ 1.521,00 a R$ 10.000,00.

Cargos Disponíveis

Secretaria Municipal de Saúde: Educador Físico (1), Médico Clínico Geral (1), Auxiliar de Consultório Dentário (1), Agente Comunitário de Saúde (2).

Educador Físico (1), Médico Clínico Geral (1), Auxiliar de Consultório Dentário (1), Agente Comunitário de Saúde (2). Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura: Assistente Social (2).

Assistente Social (2). Secretaria Municipal de Assistência Social: Assistente Social (2), Visitador PCF (3), entrevistador CadÚnico (1), Orientador Social (2), Facilitador de Oficinas (2).

Requisitos

Os candidatos devem possuir ensino médio ou superior completo, dependendo do cargo. Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, serão aceitos candidatos com ensino fundamental completo caso não haja candidatos com ensino médio.

Inscrições

As inscrições serão realizadas presencialmente, entre os dias 8 e 10 de janeiro de 2025, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Câmara Municipal de Jordão, localizada na Rua Carlos Gonçalves de Farias, s/n.º, Centro.

Processo de Seleção

A avaliação será feita por análise curricular, conforme os critérios especificados no edital.

Vigência do Processo

O Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. As contratações serão pelo prazo de 12 meses.

Para mais informações e acesso ao edital completo, visite o site oficial da Prefeitura de Jordão.(clique)

