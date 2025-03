Diante da cheia do Rio Acre, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), reforçou as ações de atendimento às famílias desabrigadas. Uma unidade básica de saúde completa foi instalada no Parque de Exposições, garantindo assistência médica, vacinação e suporte contínuo às pessoas afetadas.

Além disso, equipes de vigilância sanitária atuam de forma rigorosa para assegurar a qualidade da alimentação e das condições de estadia nos abrigos. O Centro de Controle de Zoonoses também está mobilizado, funcionando 24 horas por dia para acolher e cuidar dos animais de estimação das famílias atingidas.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, ressaltou o compromisso da gestão em prestar um atendimento digno e eficiente.

— Nossa missão é estar onde a população mais precisa. Montamos uma estrutura de saúde no Parque de Exposições para garantir atendimento médico e apoio integral às famílias desabrigadas. Além disso, nossa equipe de vigilância sanitária trabalha atenta a cada detalhe, assegurando condições adequadas de alimentação e estadia para que todos tenham dignidade nesse momento difícil.

O prefeito Tião Bocalom destacou o esforço contínuo da administração municipal para enfrentar os desafios da enchente e garantir assistência de qualidade à população.

— Sabemos que situações como essa exigem dedicação total. Nossa gestão está mobilizada para oferecer o melhor trabalho possível, assegurando atendimento de saúde, segurança alimentar e abrigo adequado às famílias atingidas. Seguiremos firmes ao lado da população, enfrentando juntos mais esse desafio.

(oea com info da PMRB)