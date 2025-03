GdA – No Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 17, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou o Edital nº 034 e o Edital nº 056 convocando os candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária.

Os convocados devem comparecer até o dia 28 de março, das 7h30 às 13h30, para a entrega de documentos e assinatura do contrato, nos endereços contidos no edital.

O não comparecimento no prazo estabelecido poderá resultar na perda da vaga, conforme as diretrizes previstas no edital. As declarações mencionadas no subitem 2.2 estão disponíveis no endereço eletrônico: https://sead.ac.gov.br/comunicado/.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a SEE por meio dos telefones (68) 3213-2331/3213-2332 ou pelo e-mail concursos.gov@gmail.com.