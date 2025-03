O Globo – A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reagiu de maneira firme às declarações do senador Plínio Valério (PSDB-AM), que falou em agredi-la durante um evento da Fecomércio no estado do Amazonas, na última sexta-feira.

Marina comparou o senador a “psicopatas” após ele afirmar ser difícil tolerar a ministra “por seis horas e dez minutos sem enforcá-la”.

(…)