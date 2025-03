Por Leonardo Feng – Durante minhas jornadas pela China, deparei-me muitas vezes com cenas que eu ficava de boca aberta. Coreografia de precisão tecnológica, os veículos da BYD realizam manobras com elegância poética. Espetáculo… Diria que uma provocação (do bem). É o amanhã que já tá aí…

(…)

oea