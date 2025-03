G1 Acre – Com o município de Sena Madureira em segundo lugar, pelo menos cinco cidades acreanas apareceram no ranking das 10 mais poluídas do país em 2024, de acordo com um levantamento da plataforma IQ Air, que mede a qualidade do ar em vários pontos do planeta e disponibiliza os índices online.

Grifo meu: Sena não planta árvores nas ruas…É um sol pra cada um e zero árvores pra conversar, bater um papo caminhar sob elas…Atenção, vamos arborizar a Avelino Chaves, prefeito!…começa por ela…depois as outras… Havia uma única árvore nessa avenida, em frente ao Banco do Brasil, no centro, e foi derrubada…

Grifo meu 2: mas a poluição é devido ao alto índice de desmatamento.



J R Braña B.