GdA -A vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, teve uma experiência inovadora ao vivenciar uma floresta virtual, destacando a importância da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais (IRI Brasil), durante reunião no início da tarde desta sexta-feira, 21, no Palácio Rio Branco. Na oportunidade, o coordenador nacional do IRI Brasil, Carlos Vicente, e a coordenadora estadual do projeto, jornalista Jane Vasconcelos, apresentaram a Campanha pelo Direito de Respirar Ar Puro e Acesso à Água Potável.

— Foi fantástica, quero levar para os meus filhos – disse Mailza.

(…)

Grifo meu: não, Excelência!…tem que levar os filhos à floresta de verdade….conhecer de dentro, o cheiro, o úmido, o verde…o real….o Acre!

Grifo meu 2: Nada como um mosquito de verdade, Excelência!



J R Braña B.