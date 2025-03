Diferente do Brasil, onde as torcidas, grande maioria, são ‘alieanadas’, com exceção de grupos de torcidas do Corinthians, Vasco, Bahia,…Mas no Brasil, no geral, há um pacto pela alienação…de torcidas, de técnicos, jogadores e da imprensa.

Na Argentina, o governo extremista já se preocupa, porque as torcidas podem estar ocupando o papel da oposição política…

Mas na Argentina sempre é muito difícil prever as coisas…

J R Braña B.