ATENÇÃO AO PRAZO

Prazo para agendamento de gravação de videoaula do concurso da Educação encerra nesta quarta-feira

Por Ingrid Andrade/Agana – Com objetivo de garantir a realização da fase prática do concurso da Educação, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), disponibilizou espaços para que candidatos sem acesso a equipamentos ou infraestrutura tecnológica possam gravar suas videoaulas. A medida visa assegurar igualdade de condições no certame.

O prazo para agendamento está aberto até quarta-feira, 26, com as gravações sendo realizadas até 17 de abril, conforme o cronograma do edital.

A estrutura oferecida pela SEE inclui um computador com câmera integrada e acesso à internet para a gravação. No entanto, não haverá suporte técnico para auxiliar os candidatos durante o processo, nem fornecimento de materiais adicionais, como lousa, caderno ou outros recursos de apoio. O candidato terá um tempo máximo de 40 minutos para realizar a gravação e enviar o material, sem possibilidade de prorrogação.

Como realizar o agendamento

Para garantir acesso aos espaços de gravação, o candidato deve acessar o link de agendamento correspondente ao seu município, disponível no edital, e seguir os seguintes passos:

Escolher o município de gravação e clicar no link de acesso à plataforma; Selecionar a opção Agendar Serviço, conferir seus dados e preencher o telefone, caso necessário; Escolher uma data disponível e clicar em Agendar; Confirmar a solicitação clicando em Estou Ciente; Emitir e imprimir o comprovante de agendamento para apresentação no local, data e horário selecionados.

Os candidatos que tiverem dúvidas podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 3964-4946, das 7h às 15h (horário de Rio Branco/AC), ou acessar a aba Dúvidas Frequentes/Contato no site www.nossorumo.org.br.