Um post que chamou muita atenção em Sena na sexta, 28 – especialmente nas dezenas de grupos que existem na cidade no zap – foi a informação deste oestadoacre de que entre os dias 1 e 28 de março os cofres do tesouro municipal foram abastecidos com mais de R$ 8 milhões (exatos 8.187.869,04).

No final do dia, aumentou um pouquinho.

O governo federal enviou mais um trocado: R$ 21.942,19, o que totalizou no dia 28.3 o montante de R$ 8.209.811,23.

Saldo total do final do dia 28.3

Saldo total do começo do dia 28.3

Em tempo: o salário municipal na conta em Sena entrou quando já era noite, para a impaciência dos servidores….mas ainda dentro do dia 28.3, como prometera o prefeito Gehlen.

oea com info do BB(que qualquer cidadão pode ver)

Música tocando agora…’Jô Mateiro”🎶