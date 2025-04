Fevereiro no longínquo 2011.

Era um domingo e eu virei motorista dele.

Fomos em várias igrejinhas em Sena.

Me fez até ler o folheto em uma das celebrações.

Nessa igrejinha aí perto do estádio, tocou o sino…

O vídeo tava perdido no meu antigo canal (não era o @oestadoacre ainda)…

Nesse dia, após a maratona nas suas igrejas, ele pediu que ligasse para minha mãe do meu celular.

— Raimunda, hoje consegui um milagre.

— O que foi padre Paolino?

— João Roberto rezou, cantou e leu os folhetos…(naquele sotaque italiano)

— Foi um milagre mesmo, padre – respondeu minha mãe,…😂😂

Em tempo: quando estava sozinho com ele tinha alguns debates sobre religião..Ele sabia que eu não tinha paciência para ficar na missa inteira(depois conto isso)….eram conversas no carro durante as caronas ou ali naquelas cadeiras de embalo da casa dos padres nos meus finais de semana em Sena…Paolino foi mais que um padre, mais que um religioso.

Em tempo 2: ainda haverá a história da música que ele ouviu…até o dia 8.



J R Braña B.

