PMRB – Nesta sexta-feira, 4, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, e pela chefe de gabinete, Kelen Nunes, reuniu-se em Brasília com o secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, e sua equipe técnica. O objetivo do encontro foi discutir soluções para os desafios no abastecimento de água enfrentados pela capital acreana, especialmente relacionados à Estação de Tratamento de Água II (ETA II).​

Durante a reunião, Bocalom expressou gratidão pela receptividade do secretário Wolff e destacou a importância de resolver os entraves nos repasses financeiros destinados às obras na ETA II. “Graças a Deus chegamos a uma conclusão de solução para a questão dos repasses dentro até dia 8 de abril, quando vence um ano daquele problema sério que tivemos lá na ETA 2”, afirmou o prefeito.​

O secretário Wolnei Wolff reconheceu a complexidade da situação e enfatizou a necessidade de resolver os entraves burocráticos. Ele mencionou que, com a chegada do relatório de progresso elaborado pela equipe técnica de Rio Branco, espera-se que na próxima semana seja possível liberar a segunda parcela dos recursos e dar continuidade às obras essenciais para a população afetada pelo desastre anterior.​

O governo do Acre, por meio do chefe da Representação do Governo em Brasília Fábio Rueda, também esteve presente na reunião e ressaltou a importância da parceria entre os governos municipal, estadual e federal para solucionar os problemas de abastecimento de água em Rio Branco. “Feliz pelos encaminhamentos, prefeito e secretário”, comentou Rueda.​

A ETA II tem enfrentado diversos desafios nos últimos anos. Em abril de 2024, o risco de colapso na estação ameaçou o abastecimento de água na cidade, agravado pela cheia do Rio Acre que causou movimentação do solo e comprometeu a estrutura da estação . Em março de 2025, novas adutoras foram entregues na ETA II como parte dos investimentos para melhorar o sistema de abastecimento da capital .​

Com a união dos três poderes executivos na capital federal, Rio Branco dá um passo significativo na busca por soluções definitivas para os problemas de abastecimento de água em Rio Branco, reforçando o compromisso da prefeitura em garantir o bem-estar da população.