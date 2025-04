GdA – O governo do Estado do Acre divulgou na quinta-feira, 3, as datas para a Expoacre e Expoacre Juruá 2025.

A exemplo de 2024, a feira de Cruzeiro do Sul será realizada primeiro, de 1º a 6 de julho, mas neste ano ganha um dia a mais, passando a ter seis dias.

Já em Rio Branco, o evento será de 26 de julho a 3 de agosto.

Este ano, a Expoacre chega à 50ª edição em Rio Branco e à 20ª no Juruá.

(…)

Grifo meu: por que o evento homólogo de Sena Madureira não consta do calendário do Governo?

Grifo meu 2: a de Sena chamam de ExpoSena…não gosto desse nome…muito ruim…Tem que inserir Iaco e Purus no nome.



J R Braña B.