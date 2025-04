Informação do Gov Federal

Entre 21 de março e 3 de abril, o Acre registrou 2.506 empréstimos concretizados no novo consignado do Crédito do Trabalhador, disponível por meio da Carteira de Trabalho Digital.

No Acre, 2.494 trabalhadores contrataram o novo consignado, que oferece taxas de juros mais baixas.

O total emprestado ultrapassa R$ 14,8 milhões, com valor médio por empréstimo de R$ 5.906,79 e parcelas e prazo de pagamento médios de R$ 330,60 e 18 meses.(…)

Grifo meu: uma média de R$ 6 mil por CLT…tudo isso em duas semanas. Se for bem aproveitado o consignado é possível ajudar a muitos…Se for pra consumo, é fria…Abaixo os dados do Brasil.

J R Braña B.

(…)

(…)

Notícia importante é aqui…siga a gente e recebe grátis as informações…

◼Você, de Sena, entra no Hub oestadoacre Sena e vê o que rola na cidade? Aqui

◼E você, que é de outros cantos do mundo, entra na comuna oestadoacre, aqui