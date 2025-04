Desde abril de 2016, a ideia de A Semana Pe. Paolino não me deixava em paz.

Era um tributo que precisava acontecer.

Aconteceu.

Simples, com homenagens singelas publicadas aqui (de 1 a 8 de abril) com a ajuda de amigos eternos de Sena que hoje dão vida ao Hub oestadoacreSena (no zap).

Tudo simples como Pe. Paolino.

Vídeos, fotos, cartas, entrevistas, depoimentos….

Um punhado de gente boa falando de um ser que enquanto viveu deu o seu melhor ao próximo.

Paolino viveu o Evangelho, na prática.

Foi um legítimo representante de Jesus em Sena Madureira.

Nas conversas e brincadeiras com ele disse algumas vezes.

— O senhor é um comunista de verdade.

Ele só ria.

Porque viveu com o sentido e a missão do conjunto, do social, do desapego a coisas, do comum, das pessoas,…do comunismo na sua essência e utopia possível.

Por isso Paolino foi amado por milhares.

Encerro essa homenagem a esse símbolo do amor ao próximo com esse vídeo abaixo.

Foi a derradeira vez que o vi.

E foi nesse dia, num ato político e com políticos que Pe. Paolino mais uma vez se diferenciou como pessoa e figura humana, quando disse a frase mais bela que vi e ouvi sair da sua boca…..

— Sena Madureira do Meu Coração…

Esta frase vai estampar a nova camiseta de oestadoacre…em breve.

Eu sempre me emociono com esse vídeo…

Que repito a vocês e peço, se não for muito – que enviem para todo senamadureirense que conhecerem e a outros amigos.

Espero que em 2026 oestadoacre não precise fazer A Semana Pe. Paolino….

Que a cidade tome em suas mãos e esse sonhado evento seja inserido no calendário oficial da igreja e do município.

Viva Pe. Paolino, eterno na memória e no coração do povo de Sena.



J R Braña B.

