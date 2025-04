O prefeito Gehlen Diniz reuniu crianças do ensino fundamental para cantar a música de Sérgio Souto, que acabou se tornando a canção símbolo de Sena Madureira….

Gehlen parece ter um projeto político bem definido.

Ele se apoia, claramente, em obras físicas que pretende realizar — e também no uso do sentimento e do orgulho locais.

Para comparar: o ex-prefeito Mazinho sustentou seu projeto no assistencialismo, especialmente…

Gehlen explora símbolos locais e memórias afetivas da cidade.

O uso de elementos emocionais tem sido uma tática de comunicação recorrente do prefeito e, em geral, rende frutos pessoais, pois reforça sua imagem política junto a uma comunidade carente como a de Sena.

Gehlen não está errado politicamente, mas é preciso cuidado para não exagerar nesse método.

Muitos prefeitos pelo Brasil adotaram essa tática.

O culto do eu, do personalismo, da autopromoção diária.

Emoção é bom, é saudável — mas não pode servir de cortina de fumaça para invisibilizar os problemas reais do município, que precisam ser enfrentados e superados.

Em tempo: o próximo post será sobre uma pesquisa feita por uma empresa de Rio Branco… que mostra um alto percentual de aprovação ao prefeito — quase 70%. Seria bom que divulgassem todas as principais informações do levantamento.

J R Braña B.

