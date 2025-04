O Globo – O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, criticou a crescente influência da China na América do Sul e Central. Em entrevista à Fox News, ele afirmou que os Estados Unidos agora miram o Canal do Panamá para retomar sua presença na região, que chamou de “quintal”.

— É estratégico. O governo (Barack) Obama tirou os olhos da bola e deixou a China tomar toda América do Sul e Central, com sua influência econômica e cultural, fazendo acordos com governos locais de infraestrutura ruim, vigilância e endividamento. O Presidente Trump disse ‘não mais’, vamos recuperar o nosso quintal – disse Hegseth em entrevista à Fox News esta semana.

(…)

Grifo meu: é assim que eles pensam….que somos um quintal estadunidense….cabe a nós não sermos…mas depende muito dos governos locais…o governo brasileiro passado se comportava como um serviçal dos EUA…batia continência à bandeira deles, inclusive…liberou a exigência de vistos de entrada no Brasil quando eles dificultam brasileiros terem acesso ao país deles…uma vergonha vira-lata.

Grifo meu 2: políticos desprezíveis esses que estão no poder nos EUA.

Grifo meu 3: hoje um país que leva crianças a tribunais sem acompanhamento de um advogado.



J R Braña B.